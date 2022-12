partilhe no Facebook

Insignare promove intercâmbio com escola profissional da Baixa Saxónia

Uma docente alemã da escola profissional BBS Soltau, situada na Baixa Saxónia, um estado federado da Alemanha, encontra-se em Ourém para uma actividade de “job shadowing” na INSIGNARE. Kirsten Müller visitou também a Câmara Municipal de Ourém para uma troca de impressões sobre o funcionamento dos sistemas educativos dos dois países.

A tipologia, apoiada pelo programa Erasmus+, consiste numa visita de estudo aprofundada a actividades desenvolvidas pela escola de acolhimento, para que o visitante possa comparar de forma crítica com o que é feito na sua própria escola, partilhando-se mutuamente abordagens a problemas comuns.

Durante os oito dias, a professora alemã participou em várias aulas, teóricas e práticas, na Escola de Hotelaria de Fátima (escola congénere à sua) e visitou a Escola Profissional de Ourém, com ênfase na sua vertente oficinal, visto ter também cursos similares aos que são aqui desenvolvidos. Neste sentido, em Março do próximo ano, a INSIGNARE vai receber alunos desta escola para estágios, aprofundando esta parceria.