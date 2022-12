SMAS de Vila Franca de Xira querem contratar 120 mil em seguros

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Vila Franca de Xira abriram um concurso público para adquirir seguros obrigatórios por lei no valor base de 120.552 euros. A contratação visa seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Na proposta de abertura de procedimento concursal, aprovada por unanimidade em reunião de câmara mas que ainda terá que ser aprovada em assembleia municipal, é explicado o aumento do custo face ao ano anterior com o aumento da massa salarial, actualização do número de trabalhadores ao serviço e a inclusão de novos locais de risco e condições da apólice multiriscos. A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa. O contrato tem início em Janeiro de 2023 e mantém-se em vigor até ao final desse ano.