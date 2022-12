Atendimento gratuito ao consumidor em Santarém

Um jurista da DECO vai estar no dia 27 de Dezembro em Santarém para prestar atendimento gratuito sobre questões e consumo

Um jurista da DECO vai estar no dia 27 de Dezembro em Santarém para prestar atendimento gratuito sobre questões e consumo. O serviço vai decorrer das 14h00 às 17h00, nas instalações da Ex-Escola Prática de Cavalaria, onde funciona o NIAC – Núcleo de Informação Autárquico ao Consumidor. Para tal é necessário efectuar marcação prévia através dos números de telefone 243 304 400 e 243 304 408 ou 243 329 950 (DECO) ou do e-mail: ciac@cm-santarem.pt. O serviço é gratuito e destina-se exclusivamente a munícipes do concelho de Santarém.