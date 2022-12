Prendas de Natal originais nas farmácias ‘Central’, de Alhandra, e ‘Higiénica’, da Póvoa de Santa Iria

Quando se pensa em comprar prendas de Natal a farmácia não é a primeira opção que surge. Mas lá podem ser encontrados muitos produtos que, para além de originais, contribuem para a saúde e bem-estar uma vez que já há muito os produtos ali disponibilizados vão para além dos medicamentos.

Com base nessa nova realidade, as farmácias ‘Central’, de Alhandra, e ‘Higiénica’, da Póvoa de Santa Iria, lembram um conjunto de sugestões para aquele presente especial de Natal e deixam a sua mensagem: “Neste Natal mime quem mais ama, com saúde e bem-estar”.

Nos dois espaços os utentes podem encontrar, entre outras opções: cuidados de rosto e corpo; sapatos ortopédicos e de conforto; aparelhos de medição da tensão arterial; massagens de corpo; tratamentos faciais; produtos de higiene e até brinquedos para as crianças.

E para quem não quiser comprar as ofertas de serviços podem ser feitas através de um ‘voucher’ permitindo a quem recebe usufruir do serviço até final de Fevereiro de 2023.

Saúde à mesa

Mas nem só as prendas podem ser diferentes neste Natal. A mesa onde confraternizamos com familiares e amigos pode, também ela, ser recheada de produtos que, não eliminando a tradição, são mais saudáveis.

Um dos conselhos deixado pelos responsáveis pelas farmácias ‘Central’, de Alhandra, e ‘Higiénica’, da Póvoa de Santa Iria é o de, sempre que possível, os doces sejam preparados em casa e que o açúcar seja substituído por outros produtos.

“O açúcar refinado deve ser evitado na nossa alimentação, porque apresenta malefícios comprovados e é desprovido de valor nutricional. Felizmente, é possível substituí-lo por outros ingredientes e adoçar refeições com alternativas mais equilibradas do ponto de vista nutricional. Podemos optar pela fruta, por especiarias para acentuar o sabor, pelo mel, o xarope de Agave ou a Stevia”, recordam.

Reduzir a quantidade de gordura e evitar ou eliminar a presença de gorduras saturadas e prejudiciais, como a manteiga, a banha, a margarina ou as natas, é outra recomendação. E acrescentam uma sugestão.

“Porque não preparar uma grande e colorida salada de frutas e colocá-la no centro da mesa de Natal, enfeitada com uma romã? Garante valor nutricional, menos calorias, fibra e água tirando vontade para consumir as ‘bombas calóricas’ seguintes. Feliz Natal com muita saúde e bem-estar são os votos das farmácias ‘Central’, de Alhandra, e ‘Higiénica’, da Póvoa de Santa Iria”.