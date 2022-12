A Turconder oferece uma multiplicidade de serviços na área do turismo

A Turconder Turismo, com sede em Santarém e com loja online, presta uma multiplicidade de serviços que incluem circuitos e rotas turísticas no Ribatejo em minibus panorâmico; consultoria de viagens; viagens em grupo; viagens corporate; viagens de lazer e aluguer de autocarro.

Fundada em 2016 como empresa de transporte de passageiros ampliou, em 2019, o seu foco de mercado nas áreas do turismo receptivo e consultoria de viagens. Está credenciada e apta a atender as exigências do turismo nacional e internacional.

Em 2021 face à pandemia criou um padrão de actuação, fazendo parcerias com empresas de outras áreas de negócio dentro do sector turístico. Assim foi criado o projeto FUTurismo com vista a projectar o turismo em espaços culturais e ecológicos, onde o turista possa desfrutar do que Portugal tem de melhor.

A Turconder conta com consultores com 30 anos em viagens de grupo e acompanha toda a evolução do sector de turismo desde os anos 90, explorando as novas tendências e ferramentas disponíveis no mercado. Conta com parcerias em várias redes de ‘Travel Network’ presentes ao nível global.

Faz toda a monitorização e acompanhamento das viagens, incluindo sábados e domingos, a qualquer hora do dia e da noite, estando disponível para alterar e aconselhar em situações de necessidade. Em regime de contrato de locação, tem parcerias com pessoas colectivas e singulares, dispondo de três autocarros com capacidade de: 55, 53 e 23 lugares.