Escola de Rio Maior vai ser Centro Tecnológico Especializado na Indústria

A Escola Profissional de Rio Maior vai ser Centro Tecnológico Especializado na Indústria. A candidatura foi uma das quatro aprovadas e a única proposta por uma entidade privada a ser aceite.

Os centro especializados têm como objectivo estratégico aumentar a capacidade de resposta do sistema educativo e formativo, para combater as desigualdades sociais e de género e aumentar a resiliência do emprego.

A aprovação de uma candidatura permite reequipar e robustecer a infraestrutura tecnológica dos estabelecimentos de ensino/escolas com oferta de ensino profissional, através da instalação ou modernização de espaços e equipamentos, amplificando a capacidade instalada dos estabelecimentos de ensino com oferta de cursos profissionais.

O investimento envolve a modernização e reabilitação das instalações e infra-estruturas existentes e a aquisição de recursos educativos tecnológicos (equipamento) da Escola Profissional de Rio Maior na área da indústria.

Numa nota enviada a O MIRANTE, a direcção da escola agradece a todas as entidades parceiras que ao longo dos anos têm estado ao seu lado na valorização do ensino profissional da Escola Profissional de Rio Maior e dá os parabéns à Escola Secundária de Rio Maior que também viu a sua candidatura aprovada na área da Informática.