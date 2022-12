Mais de cem pessoas no almoço convívio em São Pedro de Tomar

A Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar reuniu mais de uma centena de participantes num almoço para maiores de 65 anos. A iniciativa, que decorreu a 11 de Dezembro, substituiu o tradicional passeio anual, para permitir a participação de mais pessoas.

O almoço foi confeccionado e servido por voluntárias e voluntários, no espaço cedido gratuitamente pela Paróquia de São Pedro de Tomar e foi oferecida uma lembrança a todos os participantes.

O presidente da junta de freguesia, António Vicente, destacou a relevância do encontro após dois anos de pandemia que forçaram ao isolamento e aproveitou para enumerar um conjunto de acções da autarquia desenvolvidas no primeiro mandato, nomeadamente, a conclusão do parque infantil no Centro Cívico; a conclusão de uma bolsa de estacionamento para o centro escolar; a pavimentação de várias vias e o investimento na requalificação da Escola da Portela em albergue e museu.