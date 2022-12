Prémio Fundação Maria Isabel e Renato Gameiro já foi entregue

O prémio anual da Fundação Maria Isabel e Renato Gameiro, que distingue o aluno admitido no curso de Medicina com a melhor classificação, foi entregue no dia 1 de Dezembro, pelo presidente do conselho de administração da fFundação, José António Coelho Gasalho, a João Paulo Campos Oliveira Alves Correia, que ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

A criação da distinção, com o valor pecuniário de 1.500 euros e entregue este ano pela primeira vez, foi um desejo de Renato Gameiro e da sua fundação. À mesma podem candidatar-se os estudantes que vivam e tenham concluído o ensino secundário, nos agrupamentos de escolas do concelho de Torres Novas.

A Fundação Maria Isabel e Renato Gameiro, para além daquela iniciativa presta também a sua colaboração noutras actividades torrejanas, nomeadamente em parceria com o município no apoio ao alojamento de estudantes do ensino superior e ainda no apoio a projectos na área da deficiência, nomeadamente ao CRIT – Centro de Reabilitação e Integração Torrejano e, na área dos cuidados a idosos, à Santa Casa da Misericórdia de Torres Novas.