Startup de Torres Novas acolhe incubadora para fomentar comércio local

A ‘StartUp’ Torres Novas lançou o ‘BusinesSpot’ Comércio e Serviços para “fomentar o comércio local e a instalação de mais serviços e negócios no concelho”, segundo uma nota do município. O espaço destina-se a interessados em instalar “estabelecimentos de comércio e serviços em espaços próprios ou alugados no concelho de Torres Novas, independente da sua área de actuação, desde que contribuam para o desenvolvimento sustentável do território e para o crescimento económico da região”. O serviço de incubação virtual inclui capacitação, mentoria e consultoria, em articulação com o Espaço Empresa e o Departamento de Administração Urbanística do município, acrescenta a nota.