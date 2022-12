Torreshopping com Pai Natal ao vivo todos os dias

O Pai Natal regressou ao Torreshopping, para receber as crianças, e o centro comercial tem muitos presentes para oferecer. Há fichas mágicas que podem ser encontradas através de labirintos fantásticos, pensados especialmente para as festividades.

Através de uma ‘landing page’ acessível por QR Code disponibilizada no local, as famílias podem, até 30 de Dezembro, tentar a sua sorte e, através de pistas misteriosas espalhadas pelo labirinto, ganhar uma ficha mágica para ser usada na máquina que estará no Piso 0 do Torreshopping, com presentes incríveis.

O Pai Natal vai estar presente todos os dias, de 19 a 24 de Dezembro, das 11h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00, para desejar as Boas Festas a todas as famílias e registar os desejos das crianças.

Para que o Torreshopping esteja sempre com as famílias, foi disponibilizado um filtro alusivo ao Natal na sua página de Instagram. E, reforçando a preocupação com a sustentabilidade, o centro comercial ligará as luzes das decorações de Natal, apenas quando for noite.