Inauguração do novo showroom Mola Solta e apresentação do projecto Azimod da 2Unique View

Os produtos e soluções das empresas Mola Solta e a 2Unique View, de Pedro Azinheira, foram apresentados na tarde de 15 de Dezembro, na sede das mesmas em Alcanena.

A Mola Solta é especialista no fabrico de mobiliário diverso em estofo entre os quais: camas, sofás, cadeirões, cadeiras, puffs oferecendo um serviço que consiste no fabrico de qualquer artigo estofado através de uma fotografia ou desenho que o cliente faculte, tudo pode ser personalizado.

A 2Unique View, trabalha para o sector hoteleiro e de restauração com soluções à medida e chave na mão, comercializando uma gama alargada de produtos que vão desde mesas, cadeiras, sofás, colchões, mobiliário em madeira diverso, iluminação, tapetes, têxtil variado e também mobiliário outdoor e projecto de decoração de interiores. A empresa tem marca própria de colchões: a 2-Sleep. No showroom são apresentados aos diferentes tipos de clientes, quer nacionais quer internacionais, as suas soluções com preços muito competitivos.

“As marcas estão associadas aos vários produtos únicos, feitos por medida, que fabricamos a pedido dos nossos clientes. Cada cliente pode ser o “designer” do seu artigo. Estamos preparados para fabricar qualquer artigo com estofo desde: sofás, cadeirões, pufs, bancos, camas, cabeceiras de camas, entre outros. Também fabricamos artigos em madeira ou metal que se enquadrem no ramo do mobiliário e/ou decoração”, explica o empresário.

E acrescenta: “Temos o que se chama ‘chave na mão’ em termos de decoração. Fazemos desde as roupas de cama, às cortinas passando pelos roupões ou chinelos sob as nossas marcas Literie de Luxe e Even, registadas a nível nacional e/ou internacional. Também dispomos de vários produtos para os amigos de ‘4 patas’”.

O mais recente desafio das empresas de Pedro Azinheira são as casas modulares. Para as mesmas foi criado o site www.azimod.com onde o cliente pode consultar mais informação. Trata-se de uma solução chave na mão.

“Não são necessários trabalhos de escavações/movimentações de terra. As nossas casas são desenhadas e fabricadas por nós. Os seus acabamentos são de alta qualidade, onde a madeira natural e os interiores de tecido e pele natural vegetal são tão bonitos como duráveis. As nossas casas são energeticamente eficientes com baixos custos operacionais, duradouras e feitas de materiais ecológicos que são seguros para nós e para o meio ambiente”, sublinha.