Escola Secundária de Azambuja vai ser Centro Especializado de Informática

O Agrupamento de Escolas de Azambuja viu aprovada a candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na sua componente Qualificações e Competências, para a implementação de um Centro Tecnológico Especializado (CTE) de Informática na Escola Secundária de Azambuja. Em comunicado divulgado na sua página nas redes sociais o agrupamento de escolas sublinha que com esta medida as “melhorias de condições das infraestruturas e equipamentos informáticos, para alunos e professores de ensino profissional” vão ser uma realidade.

Para a apresentação da candidatura ao PRR, recorde-se, o Agrupamento de Escolas de Azambuja estabeleceu um protocolo com a Câmara de Azambuja onde é mencionado que os CTE visam “reequipar e robustecer a infraestrutura tecnológica das escolas com oferta de ensino profissional, através da instalação ou modernização de espaços e equipamentos”. Além disso, os centros tecnológicos visam combater as desigualdades sociais e de género e aumentar a probabilidade no acesso ao emprego sobretudo de jovens e adultos com baixo grau de qualificação.