PSD mostra trabalho na reunião de câmara de Tomar

Os três vereadores do PSD no executivo de Tomar realizaram um conjunto de intervenções na última reunião de câmara, pedindo alguns esclarecimentos à maioria socialista sobre assuntos que estão por resolver e criticando o que afirmam ser falhas que ainda não foram corrigidas.

Tiago Carrão quis saber quando vai ser entregue o relatório financeiro da Feira de Santa Iria. Após novos episódios de poluição no rio Nabão, Tiago Carrão voltou a apelar para uma acção mais eficaz do município. O autarca também quis saber em que ponto está a candidatura da Festa dos Tabuleiros a “Património Cultural Imaterial Nacional”, afirmando que o atraso do processo já não se justifica. Entre outros assuntos, os vereadores do PSD, onde se incluem Lurdes Ferromau e Luís Francisco, falaram sobre incentivos à habitação, a conservação do Carvalho Jorge Paiva nas obras da envolvente da biblioteca municipal e a revogação do Plano de Pormenor de Vale dos Ovos. Os vereadores socialistas responderam de forma objectiva a algumas das questões, sendo que a outras, por não haver desenvolvimentos, as respostas foram menos pormenorizadas.