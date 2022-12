Agrupamento de Escolas de Alcanena vai ter dois Centros Tecnológicos Especializados

O Agrupamento de Escolas de Alcanena recebeu “com grande satisfação” a notificação de aprovação de duas candidaturas que apresentou para criação de Centros Tecnológicos Especializados (CTE) e vai passar a ter um CTE na área Industrial e outro na área Digital. A directora do Agrupamento de Escolas de Alcanena, Ana Cláudia Cohen, não esconde o orgulho pela conquista. “Foram candidaturas a nível nacional e só havia uma vaga para o Industrial e uma vaga para o Digital para a região por isso estamos muito contentes porque são candidaturas de extrema importância”, explica a O MIRANTE.

Ana Cláudia Cohen refere que ter estes dois CTE na Escola Secundária de Alcanena vão implicar um financiamento de quase dois milhões de euros e diversificar e valorizar o ensino profissional. “Com este apoio financeiro vamos reforçar a aproximação às empresas e ao ensino superior. Aliás, parte da formação de um dos cursos vai ser ministrada nas instalações do Centro Tecnológico das Indústrias do Couro (CTIC)”, sublinha. Para a directora, estes CTE vão dar um grande impulso à Escola Secundária de Alcanena e mudar o paradigma dos cursos profissionais que, defende, não podem ser vistos como “escoamento daqueles que não gostam de estudar”.

O Agrupamento de Escolas de Alcanena já possui cursos profissionais mas numa pequena escala. Com estes CTE vão apostar em cursos como Design de Moda; Design Industrial; Técnico de Logística e de vendas e outros cursos relacionados com Indústria, assim como cozinha e restauração. “Queremos que exista uma maior profissionalização e especialização dos cursos profissionais e dar uma resposta muito clara em termos de empregabilidade ou então formação superior. Para isso fizemos parcerias com os institutos politécnicos da região nomeadamente Santarém, Tomar, Castelo Branco e Leiria e com o tecido empresarial, sendo que a oferta dos novos cursos teve em consideração os projectos de desenvolvimento previstos para o município e para a região”, realça Ana Cláudia Cohen que não esconde o orgulho por o agrupamento de escolas que dirige continuar a destacar-se a nível nacional.

Estes dois CTE vão trazer mais alunos a uma escola que possui cerca de 1.700 alunos tendo aumentado em cerca de uma centena de alunos quando o concelho de Alcanena vê a população a diminuir, o que representa bem a importância do trabalho que tem sido feito no Agrupamento de Escolas de Alcanena.