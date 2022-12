Secundária de Rio Maior vai ter Centro Tecnológico Especializado de Informática

Candidatura aprovada permite modernizar os espaços e os equipamentos reforçando as infraestruturas tecnológicas existentes.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Foi aprovada a candidatura da Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira, em Rio Maior, para a criação de um Centro Tecnológico Especializado (CTE) de Informática. Os CTE visam, essencialmente, modernizar os espaços e os equipamentos das escolas, a fim de reforçar as infraestruturas tecnológicas existentes.

No caso da Escola Secundária de Rio Maior o objectivo é adaptar a oferta formativa no âmbito dos cursos profissionais na área de Informática aos actuais desafios profissionais e digitais integrando projectos curriculares inovadores focados na formação prática e tecnologicamente especializada.