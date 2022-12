Workshops sobre emprego no TagusValley em Abrantes

O Gabinete de Inserção Profissional do Tagusvalley - Parque de Ciência e Tecnologia de Abrantes, organiza no mês de Janeiro um ciclo de workshops dedicado aos desempregados e a quem procura a criação do próprio emprego.

São quatro os workshops que ocorrem sempre às sextas-feiras 10h30, no edifício InovPoint do TagusValley. Os workshops são os seguintes: dia 6 Janeiro - Divulgação de ofertas de emprego no concelho de Abrantes; dia 13 - Ferramentas para a criação do próprio emprego; dia 20 - Criação de currículos e preparação de entrevistas de emprego; dia 27 - Divulgação de ofertas formativas e educativas no concelho de Abrantes.