Antiga escola do Vale de Santarém vai ser dinamizada

A antiga escola primária nº2 do Vale de Santarém vai voltar a servir a comunidade pelas mãos da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental

A antiga escola primária nº2 do Vale de Santarém vai voltar a servir a comunidade pelas mãos da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém e da Junta de Freguesia do Vale de Santarém. A APPACDM pretende instalar no edifício uma valência com vista a apoiar mais e melhor os cidadãos que acolhe enquanto a junta vai utilizar o rinque polidesportivo para actividades desportivas e culturais. Na cerimónia de assinatura deste protocolo, Ricardo Gonçalves, o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, relembrou as parcerias que têm existido entre essas entidades e referiu a importância deste acordo, “cujo objectivo é dinamizar o espaço através da criação de condições que beneficiem a população”.