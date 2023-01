Festa de Natal solidária do Altamente 4you de Alverca

No dia 21 de Dezembro o Altamente 4you, Centro de Explicações e Tempos Livres de Alverca, comemorou o Natal com uma festa de cariz solidário que contou com a participação da cantora Patrícia Esteves e do baixista Tiago Balsinha; com os cantares alentejanos do Grupo Coral Unidos do Baixo Alentejo e com as canções do grupo musical da Universidade Sénior da Póvoa. Foi também representada uma peça do Grupo de Teatro do Altamente.

Muitos cidadãos marcaram a presença e contribuíram com bens alimentares para as famílias carenciadas do concelho e com donativos para os Bombeiros Voluntários de Alverca. A iniciativa foi apoiada por parceiros da instituição.

A directora do Altamente 4you, Inês Pereira, justificou a iniciativa dizendo ser urgente desenvolver a união, a inter-ajuda e o amor ao próximo. “Quisemos ajudar e, ao mesmo tempo, proporcionar aos nossos alunos, uma experiência mais humana. Porque o Natal é isto. E educar também é isto”, sublinhou.