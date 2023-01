Raposo & Rosa é especialista em decapagem e revestimento epoxy de reservatórios alimentares

A Raposo & Rosa, na zona industrial de Almeirim, faz decapagem por jacto abrasivo e coloca revestimentos epoxy em reservatórios alimentares. Presta também serviços de pintura especializada e aplica pavimentos antiderrapantes, para além de fornecer e aplicar acessórios em inox, como postigos, tampas e torneiras para reservatórios.

A empresa é gerida por Jorge Manuel Pereira Rosa e sua fundação, em 1982, foi impulsionada por outra actividade desenvolvida anteriormente. “O meu pai foi construtor civil, com especialidade em adegas, sobretudo no Norte do país. Com o passar dos anos, os depósitos de vinho dessas adegas necessitavam de reparações e foi aí que surgiu a ideia de criar uma empresa para esse fim. Com o passar do tempo foram surgindo boas oportunidades de negócio, que fizeram com que investisse mais no seu desenvolvimento”, explica.

Com equipas especializadas para cada fase do processo, munidas de material e equipamento apropriado, a Raposo & Rosa também trata da envolvência dos espaços onde estão os depósitos, com pinturas e recuperações, garantindo que os produtos estejam armazenados nas melhores condições.

Graças à qualidade do seu trabalho, à boa relação com os seus clientes e funcionários e à dimensão do mercado vínico, a empresa tem inúmeros clientes em todo o país.

Para Jorge Rosa tem sido gratificante ver o crescimento e a estabilidade da empresa, bem como as avaliações positivas dos clientes, muitos dos quais com ligação à Raposo & Rosa desde a primeira hora.

Além do seu negócio base, há cerca de 22 anos o empresário aumentou as suas áreas de negócio, no seguimento de um convite da empresa CIN, tendo passado a representar a marca com uma loja instalada nas suas instalações, na zona industrial, onde pode ser encontrada toda a gama de produtos da marca.