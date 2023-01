Escola Ginestal Machado ganha Centro Tecnológico Especializado de Informática

Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, em Santarém, vai acolher um Centro Tecnológico Especializado de Informática financiado por fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, em Santarém, vai acolher um Centro Tecnológico Especializado de Informática financiado por fundos europeus do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito de uma candidatura apresentada pelo agrupamento de escolas. Esse investimento vai garantir a modernização e reabilitação das instalações e infraestruturas, possibilitar a aquisição de recursos educativos e tecnológicos e, consequentemente, melhorar as condições de ensino e aprendizagem para os alunos.

“Esta é, sem dúvida, uma aposta num futuro de qualidade, exigência e sucesso a que nos propomos e que implica maiores responsabilidades e desafios ainda mais exigentes”, lê-se em nota divulgada pelo Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, onde se congratula com essa conquista.