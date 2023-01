Ourém tem 39 empresas PME Excelência 2021

De acordo com a última listagem divulgada recentemente pelo IAPMEI, registou-se em 2021 um total de 3881 empresas merecedoras do galardão PME Excelência, representativas dos vários sectores de actividade económica. Do total de empresas galardoadas, foram atribuídos 86 prémios no Médio Tejo, sendo que o concelho de Ourém se destaca dos restantes. Da listagem difundida, o concelho de Ourém está representado com 39 empresas PME Excelência, facto que demonstra a capacidade empreendedora do tecido empresarial.

Das 39 empresas galardoadas, quatro foram indicadas pelo Turismo de Portugal por pertencerem a área de hotelaria e restauração. Do restante número verifica-se que o sector da indústria transformadora (16 empresas) continua a ser o sector de actividade mais representado (41%), sendo que o do comércio e serviços regista nove empresas (23%) e a área de construção civil oito empresas (21%).