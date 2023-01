SilviaStar Décor com ideias originais para decoração de interiores e exteriores

As lojas SilviaStar Décor, em Santarém, oferecem uma panóplia de artigos de decoração, mobiliário, iluminação, papéis de parede, estores de rolo, cortinas e colchas e outros têxteis por medida. Também desenvolvem trabalhos de design de interiores, incluindo projectos 3D e passaram, recentemente, a efectuar roupeiros, cozinhas, móveis de casa de banho, entre outros, por medida.

A proprietária, Sílvia Domingues Estrela, é Decoradora de Interiores, actividade que exercia antes da abertura da primeira SilviaStar Décor, no Bairro de S. Domingos. O que começou por ser um passatempo passou a ser uma actividade permanente.

“Ajudava familiares e amigas a decorar as suas casas e, posteriormente, comecei também a fazer remodelações de raiz em apartamentos, subcontratando os técnicos e trabalhadores necessários para as obras. Idealizava os projectos consoante as necessidades e especificidades de cada casa e proprietários. Foi nesta fase que considerei ser uma mais valia tirar um curso complementar na área, onde aprendi, entre outras mais valias, a realizar os projectos em 3D”, conta.

As lojas SilviaStar Décor trabalham com produtos que dificilmente serão encontrados em grandes superfícies comerciais, a fim de garantir maior qualidade e distinção. E Sílvia Domingues Estrela garante também outros elementos que façam a diferença.

“Tentamos trazer o conceito de comércio tradicional de volta, com o serviço de proximidade ao cliente, simpatia, disponibilidade para nos deslocarmos a casa dos clientes sempre que necessário para aconselhamento e orçamento nas mais diversas áreas. Gostamos de ser assertivos nas nossas propostas, aconselhando o que de facto é o mais adequado a cada caso. A nossa loja na Avenida António dos Santos foi inaugurada no passado dia 15”, conta a O MIRANTE.

O horário de funcionamento da SilviaStar Décor, até dia 31 de Dezembro, é das 10h00 às 19h00 na Loja na Avenida António dos Santos e no dia 31 até às 15h30. A loja de S. Domingos, na Rua Cidade de Lisboa, continua com o horário normal de funcionamento, das 10h00 às 19h00, de segunda a sexta e aos sábados até às 13h00.