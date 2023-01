Palácio Alvim apontado como hipótese para ninho de empresas em Tomar

Depois de ter sido apontado como uma boa possibilidade para a criação de uma residência para estudantes, o edifício do Palácio Alvim, onde funcionou a Polícia de Segurança Pública, é visto como uma boa alternativa para a implementação de um ninho de empresas/espaço de co-working. A informação foi dada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, na última sessão camarária.

O autarca diz que a criação de um projecto para o espaço está a ser equacionado, faltando apenas decidir se será o município a investir com capitais próprios, realizando à posteriori a sua gestão, ou se vai estabelecer uma parceria com um grupo privado, que fizesse o investimento inicial e depois gerisse o espaço em conjunto com a autarquia.

Tiago Carrão, vereador do PSD, único partido na oposição à maioria socialista, concorda com a medida, afirmando apenas que o município deve arranjar uma definição concreta e tentar explorar a opção com visão estratégica. “Para o PSD essa solução seria bastante interessante e poderia dar uma nova dinâmica ao centro histórico de Tomar. Quero deixar aqui um repto para que em vez de ninho de empresas se implemente uma incubadora, uma vez que acrescentaria um conjunto de serviços e sinergias muito maiores”, sublinhou.

A implementação de uma incubadora de empresas não é novidade na retórica do PSD de Tomar. No anterior mandato de Anabela Freitas à frente dos destinos da autarquia, os vereadores sociais-democratas lamentaram várias vezes o concelho de Tomar ser o único município da região de maior dimensão que não tem uma incubadora de empresas. Recorde-se que no distrito de Santarém existem cerca de uma dezena de incubadoras de empresas ou parques de negócio, nomeadamente em Abrantes, Almeirim, Azambuja, Cartaxo, Coruche, Torres Novas, Santarém, Ourém e Rio Maior.