Empresários e comunidade reúnem em Fórum das Freguesias em Torres Novas

A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte (ADIRN) quer ouvir as preocupações e anseios dos empresários e da comunidade de seis concelhos da região, com o objectivo de recolher contributos que ajudem à elaboração da Estratégia de Desenvolvimento Local 2030 para o Ribatejo Norte. Vão ser promovidas diversas iniciativas nos seis concelhos do território de intervenção.

A primeira sessão, denominada “Fórum das Freguesias”, realiza-se na manhã de 14 de Janeiro na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas. Das iniciativas promovidas pela associação vai sair, prevê-se, “uma estratégia de desenvolvimento que vá de encontro às necessidades do território, que contemple as suas potencialidades, que defenda um modelo de desenvolvimento local e que contribua eficazmente para a melhoria da qualidade de vida no território”, explica a ADIRN em comunicado.