Mercadona aumenta salários de acordo com a inflação

O Comité de Direcção da Mercadona, empresa de supermercados, definiu, em coerência com o Modelo de Qualidade Total da empresa, aumentar o salário base de toda a sua equipa de acordo com IPC definitivo de Dezembro 2022, de acordo com a inflação. A medida entrará em vigor a partir do salário de Janeiro para os mais de 96.000 colaboradores que fazem parte da empresa em Portugal e Espanha.

Segundo a empresa, o objectivo é “manter o poder aquisitivo de todas as pessoas que fazem parte da Mercadona, porque são o melhor activo dos clientes.”. Esta decisão junta-se a outra, anunciada em Outubro, de aumentar em 11% o salário de entrada dos seus colaboradores em Portugal.

A política de progressão salarial da Mercadona é outra forma usada para recompensar os colaboradores. “É um dos benefícios que oferecemos, junto com outros valores como a efectividade desde o primeiro dia ou a formação. Deste modo a progressão salarial pode variar entre 4 e 5 níveis, aplicando-se em cada nível um aumento salarial de 11%, num máximo de 5 anos, dependendo do cargo que o colaborador ocupa”, pode ler-se num comunicado.