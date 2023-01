Concluída a venda do ‘Projeto Crow’ a fundo norte-americano

Em comunicado o Novo Banco, BCP, Santander Totta e Oitante, dão conta da conclusão da operação em que o fundo norte-americano adquire o Fundo de Recuperação Turismo, Fundo de Capital de Risco bem como as acções detidas pelos bancos no FLIT – PTREL, SICAV-SIF, S.C.A. e os activos detidos directa e indirectamente pelo FLIT. O portefólio do fundo inclui hotéis do Grupo NAU, o Palácio do Governador e o Cascatas Golf & Resort Spa da Hilton, entre outros.