Ourém assina dois protocolos no âmbito do programa PARES

A Associação Cultural e Recreativa de Alburitel e Associação de Bem Estar de Bairro assinaram dois protocolos com o município de Ourém no âmbito do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais PARES 3.0:

O protocolo com a Associação Cultural e Recreativa de Alburitel implica a construção de um novo equipamento social, com um apoio correspondente a 50% do valor elegível não comparticipado, no âmbito da despesa definida em objecto e aprovado na candidatura. Com a Associação de Bem Estar de Bairro, o protocolo é destinado à ampliação da estrutura residencial para pessoas idosas, e corresponde à componente não legível do investimento no âmbito da candidatura.