Coruche recebe debate nacional com especialistas no sector da água e saneamento

Coruche foi o local escolhido pela Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Água (APDA) para a apresentação do livro “Água e Saneamento em Portugal - O Mercado e os Preços 2022”, mote para um debate nacional sobre as perspectivas para o sector da água e saneamento. O evento vai ter lugar no Observatório da Cortiça, a 11 de Janeiro, a partir das 10h00 e junta alguns especialistas das áreas de gestão da água enquanto recurso precioso.

Henrique Salgado Zenha vai moderar o debate. A APDA, ERSAR e Águas do Ribatejo são algumas das entidades que vão marcar presença na iniciativa. O livro “Água e Saneamento em Portugal” é publicado a cada dois anos e resulta do trabalho da Comissão Especializada de Legislação e Economia em prol do conhecimento do sector a nível nacional.