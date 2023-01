Foi empossada a nova direcção da Escola Superior de Desporto de Rio Maior

Nuno Pimenta é o novo director e garante que a Escola continuará a assegurar o sucesso no mercado de trabalho e no meio académico dos seus alunos.

O professor doutor Nuno Pimenta e a professora doutora Susana Franco, são os novos director e subdirectora da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM). As eleições para o quadriénio 2022/2026, decorreram dia 16 de Novembro de 2022 e a tomada de posse foi no dia 5 de Janeiro.

Nuno Pimenta manifestou o seu agradecimento à comunidade académica pela confiança depositada e aos anteriores directores e respectivas equipas por todo o trabalho realizado ao longo dos 25 anos de existência da ESDRM. Destacou também os seus 22 anos de trabalho na escola e deixou uma palavra de confiança sobre a qualidade, inovação e robustez do projecto educativo, para assegurar aos seus formandos sucesso no mercado de trabalho e no meio académico.