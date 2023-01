Tomar vai distinguir empresas PME Excelência

Em 2021 foram distinguidas 24 empresas tomarenses com o estatuto PME Líder, “um selo de reputação de empresas” criado pelo IAPMEI, em parceria com o Turismo de Portugal, um conjunto de bancos parceiros e as Sociedades de Garantia Mútua. Dessa lista, oito foram consideradas PME Excelência, que são selecionadas pelas entidades num reconhecimento do seu mérito e do contributo para o desenvolvimento da economia.

Numa proposta apresentada pelo Partido Social Democrata (PSD) na última sessão camarária, que se realizou na segunda-feira, 9 de Janeiro, as empresas vão ser distinguidas pelo município depois dos sete vereadores do executivo terem votado a favor da proposta.

As empresas são a Fullmachine, Lda., Gracinda dos Santos Silveira Leal Mourisca, J. J. M. Esperança, Lda., Justino Louro Fernandes & Filhos, Lda., Perdicampo – Produção e Comercialização de Aves de Caça, Lda., e Templar Aço, Lda.