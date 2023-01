A CarStore4x4 é jovem e especializada em personalização automóvel

Empresa de Ourém, gerida por Bruno Pereira, tem loja com show-room, loja online e oficina com múltiplos serviços

A CarStore4x4 vende peças para automóveis, com ênfase em jantes de alumínio e acessórios para Offroad. Tem oficina de mecânica geral, venda e montagem de pneus, reparação de motores, revisões gerais, serviços de escape e iluminação.

A celebrar sete anos, pertence a Bruno Pereira, e é especializada em personalização automóvel, com aplicação de jantes, alargadores de roda, colocação de pára-choques desportivos, escapes desportivos, spoilers. Com o proprietário e gerente trabalham mais três profissionais. Entre as marcas com que a CarStore4x4 trabalha estão Osram, Bad boys, Butzi, Japan Racing, Rotiform, 3SDM; na oficina usam Bosch, Mahle, Castrol, GM e Total.

Localizada em Ourém, no nº 33 da Avenida dos Bombeiros Voluntários, a empresa tem venda online em www.carstore4x4.pt e presença nas redes sociais. Funciona de segunda a sexta das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h00. Aos sábados está aberta das 10h00 às 13h00.

Para Bruno Pereira, o aumento das matérias-primas e transportes tem sido o maior obstáculo à vontade de expandir a empresa. O mais gratificante é a fidelidade de muitos clientes. “Alguns chegam a fazer dezenas de quilómetros para serem atendidos por nós, reconhecendo que somos diferentes.”.