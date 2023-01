Abriu em Vila Franca de Xira o Consultório Veterinário Vila Franca Vet

Abriu em Vila Franca de Xira, a 7 de Janeiro, o Consultório Veterinário Vila Franca Vet, da médica veterinária, Andreia Dias, que é também a directora clínica.

Localizado na Rua José Falcão, junto ao Ateneu, o espaço já era usado para formação prática de veterinários em parceria com uma empresa escocesa e o Canil Municipal de Vila Franca de Xira, passando agora a disponibilizar consultas e vários testes de diagnóstico (citologias, esfregaços sanguíneos, ecografia, diagnóstico de doenças infecciosas).

Andreia Dias, é formada pela Universidade de Lisboa (2014) e trabalhou na Escócia e Inglaterra com animais de companhia, especialmente gatos. Para além da parte clínica, organiza também formação para veterinários e, em 2019, foi uma das três finalistas do BVA Young Vet of the Year Award pela sua contribuição para a profissão no Reino Unido.

Para além da formação e mestrado em Medicina Veterinária, possui um certificado Avançado em Comportamento Felino, apesar de tratar de cães, gatos e animais exóticos (especialmente coelhos, porquinhos-da-índia, hamsters, etc.).

A directora clínica explica que o Consultório Veterinário Vila Franca Vet se baseia no método de clínica amiga, fazendo tudo o que é necessário para deixar os pacientes confortáveis durante as consultas e segue o conceito “saúde 360”, o que significa que se preocupa com todas as vertentes de saúde dos pacientes, incluindo (e em especial) a família humana. “Sempre que temos um paciente em consulta, realizamos um exame de saúde completo”, sublinha.

O Vila Franca Vet incentiva a medicina preventiva, nomeadamente vacinações e planos de desparasitação, disponibilizando um plano de saúde para permitir a repartição dos custos ao longo do ano.

É aconselhado um telefonema antes de uma ida à consulta, o que permite um apoio inicial e uma triagem que pode ser útil nos casos de necessidade de reencaminhamento, evitando deslocação. O Consultório Veterinário Vila Franca Vet dispõe de atendimento telefónico todos os dias da semana entre as 09h00 e as 18h00. O horário de consulta é das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00 aos sábados e domingos. Por enquanto não são feitos domicílios.