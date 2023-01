Agência Nacional de Inovação debate casos de sucesso

A Agência Nacional de Inovação (ANI) está a organizar uma sessão de debate dedicada ao tema “Instrumentos Financeiros para a Inovação: casos de sucesso e perspectivas para 2030” no dia 12 de Janeiro, entre as 14h00 e as 16h30. A sessão tem como objectivo estimular o debate sobre o papel de instrumentos financeiros como o capital de risco, no financiamento da inovação, bem como as perspectivas para a utilização dos fundos da Política de Coesão para a criação de instrumentos financeiros inovadores.

É uma iniciativa promovida no âmbito do projecto Innova-FI, um projecto europeu liderado pela ANI e financiado pelo programa InterReg Europe. O consórcio Innova-Fi conta com oito instituições parceiras e tem como principal objectivo promover a disseminação de boas práticas na utilização de instrumentos financeiros como ferramenta de execução da política de coesão, bem como estimular o investimento europeu em inovação. A participação na sessão é gratuita, mas de registo obrigatório.