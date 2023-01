Desemprego continua a descer em Vila Franca de Xira

O número de desempregados no concelho de Vila Franca de Xira continua a descer, revelam as últimas estatísticas do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). O número total de inscritos no centro de emprego de Vila Franca de Xira à procura de trabalho em Novembro de 2022 foi de 3.471 pessoas, menos 3,2% face ao mesmo período do ano passado. A variação homóloga anual é de menos 24,1% de inscritos face a 2021.

Após um mês de Outubro em que foi registado um ligeiro aumento no número de pessoas sem emprego no concelho, a tendência de descida que se verifica desde Fevereiro de 2021, mês em que se atingiu o número mais alto de inscritos do pós-pandemia, continua a registar-se. A União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa é aquela onde se verifica o maior número de pessoas à procura de emprego (1.100), seguida da União de Alverca do Ribatejo e Sobralinho (950), Vila Franca de Xira (730), Vialonga (600) e a União de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz (380). A freguesia do concelho onde há menos gente inscrita à procura de emprego é na União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, onde estão registadas 230 pessoas.

Em termos de evolução mensal as estatísticas revelam que foi também nesta última união de freguesias que mais gente conseguiu encontrar trabalho, verificando-se a maior redução no número de inscritos (-10%) face ao mês anterior.