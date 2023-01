Fundo francês compra instalações industriais em Benavente por 10 milhões

Um edifício industrial de produção de hidrogénio verde situado no Parque Industrial de Vale Tripeiro, em Benavente, onde em tempos funcionaram empresas como a Martifer, foi comprado pelo fundo francês Corum Eurion. O valor da transacção é de dez milhões de euros.

O espaço foi construído em 2004 e alvo de remodelações em 2021 e 2022. O edifício estava ocupado pela portuguesa Fusion Fuel, fundada em 2018. Esta empresa é uma filial da Fuel Green PLC, empresa cotada na bolsa de valores norte-americana (NASDAQ). A sua actividade está ligada às vendas de tecnologia energética e na produção de hidrogénio verde.

Esta é a terceira propriedade em Portugal adquirida por este fundo, desde o final de 2021. A pretensão para as instalações industriais de Benavente é apostar num sistema chamado “sale and leaseback”. Ou seja, uma operação imobiliária em que a empresa proprietária do imóvel transfere a propriedade (sale) e em seguida aluga ao comprador esse mesmo espaço (leaseback), normalmente por um longo período.

A unidade industrial produz energia renovável em regime de auto-consumo e estações de carregamento de veículos eléctricos. O fundo imobiliário entrou em Portugal em 2014 e já investiu mais de 100 milhões de euros em quatro edifícios nacionais, incluindo agora Benavente.