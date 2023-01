Sector hoteleiro foi o que mais cresceu em vendas no Natal e Ano Novo

Os portugueses gastaram mais neste Natal e passagem de ano, comparativamente ao ano passado, segundo concluiu o REDUNIQ Insights, relatório da maior rede nacional de aceitação de cartões nacionais e estrangeiros. O relatório conclui que entre 1 de Dezembro de 2022 e 2 de Janeiro de 2023, face ao período homólogo, a facturação com cartão dos negócios em Portugal cresceu 25%.

Quando analisado o cabaz das famílias portuguesas no mesmo período, concluiu-se que os consumidores gastaram, em média, 231 euros, mais 24 euros que no ano passado. Já em cada compra, a média do valor despendido passou de 34,7 euros para 35,2 euros. Segundo Tiago Oom, director comercial da UNICRE e porta-voz oficial do REDUNIQ Insights, “apesar de reflectirem o aumento generalizado dos preços de um ano para o outro devido à crise inflacionária que vivemos, houve também um aumento homologamente de Dezembro de 2021 e Dezembro de 2022 do número de transacções em mais 23%”.

O relatório sublinha ainda uma maior adesão dos consumidores ao pagamento por meios electrónicos. Só em 23 de Dezembro, explica Tiago Oom, constatou-se uma verdadeira corrida às compras de Natal, tendo-se registado um valor de facturação 71% acima da média dos restantes dias.

Apesar de todos os sectores terem apresentado performances positivas face ao ano passado, o sector hoteleiro foi o que registou o maior crescimento (+53%), seguido pelos artigos de decoração (+25%), supermercados (+25%), perfumarias (+25%), moda (+23%), papelarias (+18%), electrodomésticos (+14%) e brinquedos (+7%). As regiões que registaram valores de facturação superiores ao ano passado, foram a Madeira (+29%), Faro (+27%), Lisboa (+26%), Açores (+24%) e Porto (+21%).