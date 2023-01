Farmácia Santarém celebra segundo aniversário com aposta no atendimento

A Farmácia Santarém, na Portela das Padeiras, assinala em Janeiro o seu segundo aniversário e os seus gerentes, Jaime Oliveira e José Oliveira, fazem um balanço positivo da actividade em 2022, referindo o crescimento, o aumento da equipa e a criação de um novo posto de atendimento, que permitiu uma maior atenção aos utentes.

“Continuamos a apostar na melhoria da farmácia para apoiar a comunidade ao nosso redor. Foi um ano de desafios e de enorme responsabilidade para continuarmos a manter o nosso nível de serviço. Agradecemos aos nossos utentes pela preferência e à nossa equipa pelo seu empenho.

Em 2023 iremos manter o nosso espírito profissional e inovador para responder às necessidades e expectativas da população, a quem desejamos um feliz Ano Novo”, referem.

Localizada na Estrada Nacional 3, Avenida da Junta de Freguesia de S. Salvador nº 78, A Farmácia Santarém faz parte do grupo familiar Correia de Oliveira que é proprietário das farmácias Correia de Oliveira e Barreto do Carmo, em Almeirim, e São José e Bonfim, na Chamusca.

A Farmácia Santarém tem continuado a apoiar a população da Póvoa da Isenta onde antes estava sediada tendo para isso adquirido, no ano passado, uma viatura eléctrica para entrega diária de medicamentos ao domicílio.

Aberta de segunda-feira a sábado, das 09h00 às 20h00, incluindo feriados, e com direcção técnica de Francisco Serranho, a Farmácia Santarém disponibiliza, para além dos medicamentos, uma vasta gama de produtos ortopédicos, incluindo camas hospitalares e cadeiras-de-rodas. Tem também produtos para o corpo e bem-estar, cosmética, mamã e bebé, com promoções regulares e consultas de nutrição, audiologia e preparação individual de medicação, mediante marcação.