Entrega de certificados Cambridge aos alunos Quitxalla - My Study Buddy

A Quitxalla - My Study Buddy, escola de línguas localizada na Rua Jornal O Almonda, em Torres Novas, entregou no dia 13 de Janeiro os certificados dos exames da Cambridge aos seus alunos.

A cerimónia realizou-se no auditório do Centro de Bem Estar Social da Zona Alta e contou com a presença de dezenas de alunos de várias faixas etárias, acompanhados pelos seus familiares.

Estiveram também presentes o vereador da Educação da Câmara de Torres Novas, Joaquim Cabral, o responsável pela GoGlobal Language School, Centro Autorizado de Exames, de Abrantes, o professor Vincent D’Souza, a directora da escola, professora Dolors Barberá, assim como as professoras que acompanharam os alunos.

A professora Evelina Galaczi, da Cambridge Assessment English, enviou uma mensagem aos alunos, pais e comunidade escolar felicitando todos pelo seu sucesso e conquista, sublinhando que a certificação é um reconhecimento muito importante para o futuro de cada um, porque facilita a abertura de portas no mercado de trabalho e a nível de formação académica, tanto em Portugal como no estrangeiro.