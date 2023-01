Tomaram posse os novos corpos sociais do Centro de Bem Estar Social de Vale de Figueira

Tomaram posse no dia 8 de Janeiro os elementos dos corpos sociais do Centro de Bem Estar Social de Vale Figueira para o triénio 2023-2026.

Tomaram posse no dia 8 de Janeiro os elementos dos corpos sociais do Centro de Bem Estar Social de Vale Figueira para o triénio 2023-2026. A nova direcção, presidida por Gonçalo Fabião Semedo, tem como objectivos a reabertura da instituição à comunidade e manter e melhorar as actuais valências da instituição, que são a residência para idosos, apoio domiciliário e centro de dia.

Os outros elementos da direcção são Gonçalo Cordeiro, Luís Josué Duarte, José Gaspar e Miguel Martinho. O presidente da Assembleia Geral é José Carlos Rodrigues, sendo Alexandra Silva primeira secretária e Rui Vassalo o segundo secretário. Emílio Baldeante, Nuno Silva e Sofia Gomes integram o Conselho Fiscal.