Coruche abre inscrições para o concurso de ideias e criatividade do Montado de Sobro

Estão a decorrer as inscrições para a 6ª edição do Concurso de Ideias e Criatividade do Montado de Sobro e Cortiça promovido pelo município de Coruche. Este ano a iniciativa pretende impulsionar abordagens empreendedoras, criativas e inovadoras de valorização do Montado de Sobro, dos seus recursos endógenos e do seu principal e mais reconhecido produto - a cortiça. A concurso estão duas categorias: “Design e Novos Produtos da Cortiça” e “Moda” (coordenados e calçado).

As inscrições estão abertas até 23 de Março e o prémio é de 750 euros para os vencedores de cada uma das categorias e sub-categorias em “Moda”. A apresentação dos projectos de design decorre no último fim-de-semana de Maio de 2023, ao passo que os projectos de moda serão apresentados no âmbito do Coruche Fashion Cork, na FICOR – Feira Internacional da Cortiça, em data a anunciar.