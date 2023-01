Medalha de Ouro para tinto Joana da Cana, dos Vinhos Franco

O vinho Joana da Cana - Vinhas Velhas, tinto 2018, da casa Vinhos Franco, Cartaxo, foi classificado em prova cega com o galardão ‘Trambuladeira de Ouro’, no concurso de vinhos do Crédito Agrícola, em cooperação com a Associação dos Escansões de Portugal, que se realizou a 13 de Janeiro.