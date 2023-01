Mercado de Manique não abre ao público antes de Março

O novo mercado diário de Manique do Intendente, inaugurado em Setembro do ano passado, só abrirá ao público em Março. Pelo menos é essa a expectativa do presidente da União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, José Avelino Correia, explicando a O MIRANTE que apesar de a obra já estar concluída e inaugurada vai decorrer este mês de Janeiro o concurso público para atribuir a banca de talho.

Na opinião do autarca da CDU, “é preferível abrir tudo ao mesmo tempo” e até lá manter os quatro comerciantes, que vendem peixe, frutas, legumes e roupas, nas instalações do antigo mercado onde, garante, têm condições para trabalhar. “É verdade que já lá estiveram sem condições, mas desde que estou na junta arranjámos o chão e o telhado”, afirma, refutando as críticas que se fizeram ouvir na última sessão da Assembleia Municipal de Azambuja.

Relativamente ao novo edifício, que começou a ser construído em 2015, José Avelino Correia garante que o fornecimento de água e electricidade que ficou à responsabilidade da junta de freguesia é um assunto tratado. A construção do novo mercado de Manique do Intendente, que foi executada em duas fases, resultou de um investimento de cerca de 252.653 euros da Câmara de Azambuja.