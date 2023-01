Ordem dos Engenheiros mostra localizações de Santarém para o novo aeroporto

A Delegação Distrital de Santarém da Ordem dos Engenheiros vai realizar duas noites temáticas sobre as duas opções que englobam o território do distrito de Santarém para o novo aeroporto. Na primeira, marcada para 27 de Janeiro, às 21h00, será apresentada a solução Magellan 500, com localização a norte de Santarém. Na segunda, ainda sem data, será apresentada a solução Alcochete.

A intenção da iniciativa é perceber o impacto para a região e para o país de cada uma das opções e as alterações que podem ocorrer no dia-a-dia das pessoas. “Seria imperdoável que a engenharia não liderasse o debate de um projecto e consequentemente uma obra que pode revolucionar o conceito litoral e interior e que pode criar de facto a região de Lisboa e Vale do Tejo”, refere a nota onde é feita a divulgação.

Recorde-se que a comissão que irá analisar as localizações e efectuar a proposta ao Governo do local mais apropriado para o novo aeroporto de Lisboa é liderada pelo antigo Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Mineiro Aires, eleito Personalidade do Ano 2022 por O MIRANTE.