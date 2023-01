A Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM) está a implementar em colaboração com o Município de Rio Maior, o ACES Lezíria – Unidades de Saúde de Rio Maior e a Desmor, um programa de exercício físico para pessoas com diabetes tipo 2, denominado Diabetes em Movimento. As sessões de exercício físico e de educação para a saúde vão decorrer até Junho de 2023, às segundas, quartas e sextas, no Pavilhão da ESDRM, e serão dinamizadas por profissionais do exercício físico e por enfermeiros. A participação é gratuita mediante referenciação pelos médicos e enfermeiros do Centro de Saúde de Rio Maior. Este programa de intervenção multi-institucional, multidisciplinar e multi-componente representa um esforço articulado da comunidade para proporcionar uma solução concreta e efectiva de actividade física para aquela população.