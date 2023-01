Roda gigante e produtos de Abrantes na Feira de São Matias

A Feira de São Matias regressa a Abrantes no dia 17 de Fevereiro, junto ao Tejo, no parque Aquapolis Sul. Uma das principais atracções é a roda gigante com 34 metros de altura e capacidade para 144 pessoas. A gastronomia e o artesanato também reinam na mais emblemática feira do concelho de Abrantes que se realiza desde o século XIII e inicia a temporada de feiras nacionais.

Na edição deste ano, que decorre até 5 de Março, as actividades comerciais do concelho estarão representadas numa tenda gigante, uma iniciativa do município que pretende valorizar os produtos locais.