Roques Vale do Tejo mostra os novos Dacia, marca preferida dos portugueses em 2022

A Roques Vale do Tejo representante da Renault, Isuzu e Dacia em Portugal, com presença em Santarém, Vila Franca de Xira e Torres Novas, está a promover os novos Dacia Sandero e Sandero Stepway, disponibilizando-os para test-drive e oferecendo condições vantajosas.

A Dacia teve, em 2022, um ano recorde de vendas em Portugal e, com uma quota de mercado de 6,5%, foi a preferida dos clientes particulares, no mercado nacional.

Com um total de 10.157 unidades vendidas, número que representa um aumento de 74,4% face a 2021, a Dacia teve o maior crescimento registado por uma marca automóvel no mercado nacional, sendo também de salientar o facto de 23% das vendas terem surgido através do canal digital.

Quanto aos modelos mais vendidos, o destaque vai para mais uma liderança protagonizada pelo Sandero, que foi também o segundo modelo mais vendido a nível global. E, pela primeira vez, também o Duster passa a figurar no top 10, mais concretamente, como nono modelo mais vendido no país.

No que diz respeito a motorizações, a marca destaca o crescimento na venda de modelos Bi-Fuel (Gasolina+GPL), com mais 76% de unidades comercializadas que em 2021. Isto, ao mesmo tempo que 70% das vendas se centraram nas versões mais equipadas de cada modelo.

Desde o início de 2022, a Dacia tem vindo a actualizar a rede de distribuição, em conformidade com a nova identidade de marca. Este ambicioso projecto procura aumentar a visibilidade, bem como o apelo dos pontos de venda, criando um renovado ambiente interior, que seja funcional, flexível e eco-responsável.

Apesar dos persistentes desafios da indústria automóvel, tais como a pandemia de Covid-19, a escassez de componentes electrónicos e questões logísticas, a Dacia vendeu, em 2022, 573.800 automóveis, registando um crescimento de 6,8% em comparação com 2021.