Para quem gosta de peixe há a “Melhor do Mar - Peixaria” de Lucília Félix

Lucília Félix começou a trabalhar na peixaria de um hipermercado, numa altura em que se encontrava desempregada. Foi há nove anos e gostou. Agora é proprietária e gerente da Melhor do Mar - Peixaria em Santarém e não se imagina noutra área de actividade.

Diz que o segredo do sucesso é a seriedade com que se faz o trabalho a par do bom atendimento e da simpatia. “Estou num local com muito estacionamento e confirmei que a cidade precisava da minha peixaria. Há muitos clientes a gostar de peixe que não encontravam, nos restantes comércios o que aqui encontram”. Lucília Félix gosta de conversar com os clientes, de poder ajudar nas escolhas e de arranjar tudo o que lhe encomendam com a maior frescura. Na sua opinião a sua postura acaba por fazer a diferença e fidelizar clientes.

Melhor do Mar - Peixaria, na Rua Brigadeiro Lino Dias Valente, funciona terça a sábado das 9h00 às 14h00 e das 15h00 às 19h00. Aos domingos, está aberta das 9h00 às 14h00.