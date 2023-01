Scalisaúde é a nova clínica médica e dentária de Santarém

A funcionar desde 14 de Janeiro, em Santarém, a Scalisaúde – Clínicas Médicas e Dentárias, dispõe de um gabinete médico polivalente e de um gabinete médico dentário. Para além de consultas de Medicina Dentária Geral, bem como Ortodontia e Implantologia, tem também consultas de Medicina Geral e Familiar, Pediatria, Psicologia, Nutrição e Terapia da Fala.

Propriedade do casal Ana Moreira Gomes, médica dentista e Daniel Moreira Gomes, engenheiro informático, está localizada na Avenida Comendador José Manuel Cordeiro nº 6A. A Scalisaúde conta com uma equipa jovem que para além da sua capacidade profissional dá importância à criação de laços de confiança entre os pacientes e os clínicos procurando proporcionar conforto durante os sucessivos procedimentos.

Ana Moreira Gomes é de Ovar. É filha de médicos, o padrinho e o irmão também são médicos. Formou-se na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto. A escolha de Santarém para abrir a clínica é justificada com o facto de ter sido o local onde, em 2018, encontrou o seu primeiro emprego.

“Este projecto nasceu no seguimento de um grande investimento em formação e da necessidade de colocar em prática novos conhecimentos. Isto nunca teria sido possível sem a ajuda incondicional de três pessoas maravilhosas e imprescindíveis na minha vida. O meu marido, a minha mãe e a minha sogra. Eles, mais do que ninguém, investiram no meu sonho, que se tornou no nosso sonho. A eles deixo o meu agradecimento público”, sublinha.

Para além de Ana Moreira Gomes, a Scalisaúde conta com as médicas Deise Borges (Clínica Geral); Beatriz Cardoso (Nutrição); Patrícia Santos (Psicologia); Rita Fróis (Terapia da Fala); Carlos Borges (Pediatria) e Ana Paula (Ortodontia). Tem também uma parceria em laser com a esteticista Filipa Canelas.

A Scalisaúde funciona, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às19h00 e ao sábado, das 9h00 às 13h00.