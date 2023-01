Águas do Ribatejo investe para reduzir perdas de água

As perdas de água na empresa intermunicipal Águas do Ribatejo (AR) rondam os 29%. Este número é global mas alguns dos municípios que fazem parte do sistema têm perdas superiores, como é o caso de Coruche. O objectivo é reduzir este número para 20% e por isso existem zonas de medição e controle (ZMC), associadas ao sistema de telegestão e que permitem acesso à informação real sobre o estado dos reservatórios e da quantidade de água armazenada. “Muitas vezes as perdas nem são na rede principal mas sim nos ramais de ligação domiciliários. Alguns com tubagem mais antiga, por exemplo”, explica a O MIRANTE o presidente da AR, Francisco Oliveira. O plano de trabalhos da empresa prevê que no final de 2024 existam 132 ZMC no universo dos sete municípios.

Quanto às queixas dos munícipes por causa de algumas obras da empresa, nomeadamente na demora na colocação de alcatrão e arranjos externos, Francisco Oliveira admite as dificuldades. “Por isso constituímos duas equipas, uma a sul e outra a norte, para reporem calçadas. Sempre que existe uma modificação de ramal ou uma ruptura as pessoas queixam-se porque demora a reparação. Isto acontece porque esse trabalho está entregue a empresas de prestação de serviços, que acumulam várias intervenções e só depois procedem às reparações todas na mesma altura”, justifica o presidente da AR.