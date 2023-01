Benavente prepara Festival do Arroz Carolino com certame gastronómico

O concelho de Benavente já está a estagiar para o Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas, que este ano se realiza em Maio, e no dia 20 de Janeiro arrancou o evento gastronómico “Arroz Carolino dentro de portas”, uma espécie de aperitivo para o festival que vai levar a 11 restaurantes animação e degustação daquele ingrediente produzido na região.

O Restaurante DWine Gulla, no Porto Alto, foi a primeira paragem do certame e o prato da noite foi lingueirão com arroz carolino, uma sugestão da casa em parceria com a Câmara de Benavente. Henrique Fernandes, sócio-gerente do DWine Gulla há dois anos, explica que sempre apostou no arroz carolino como base para muitos dos pratos do estabelecimento e elogia a iniciativa do município.

“É importante mostrar interesse e apoio à gastronomia local e transmitir isso nos nossos pratos. O nosso restaurante tem um grande foco no risoto e como tal, por ser um concorrente directo, decidimos introduzir o Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas na nossa carta, algo que dá um maior sabor aos nossos pratos e do qual nós somos fãs”, conta a O MIRANTE.

Ao contrário de outros restaurantes do concelho, Henrique Fernandes faz questão que o DWine Gulla esteja todo o ano ligado a fornecedores e produtores de arroz carolino da região. O tempo de cozedura pode ser apresentado por muitos como uma razão para a qual trabalhar com este arroz se torna mais complicado, mas para o empresário isso não é nem nunca poderá ser impeditivo de servir pratos com arroz carolino. “Este é um arroz de elite quando comparado com outros tipos de arroz e quem, como eu, lida com fornecedores e produtores percebe isso”, comenta.

O evento de abertura contou com a participação da fadista Beatriz Felizardo. O segundo momento terá lugar a 11 de Fevereiro com a participação de Ricardo Neiva. O município de Benavente diz estar empenhado em aumentar o número de restaurantes que apresentam na carta com regularidade pratos com arroz carolino.